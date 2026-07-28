Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στρυμονικό Σερρών, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Ο άνδρας βρισκόταν στα χωράφια του, όπου πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες με το τρακτέρ του. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, το όχημα ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ο 68χρονος να εγκλωβιστεί κάτω από αυτό και να χάσει τη ζωή του.

Τον αναζήτησε η σύζυγός του

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύζυγός του ανησύχησε όταν ο άνδρας καθυστέρησε να επιστρέψει και ειδοποίησε γείτονες, ζητώντας τους να τη συνοδεύσουν στο χωράφι.

Όταν έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από το τρακτέρ και ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό του 68χρονου. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Η σορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σερρών.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.