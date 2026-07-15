Ένας 20χρονος διανομέας είναι ο άνδρας που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 15/7 στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Το θύμα κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα ανόδου και το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τη 1:00.

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, όπως επισημαίνει το ERTnews συγκρούστηκε με το όχημα του νεαρού με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, όπου απέκλεισαν το σημείο για αρκετή ώρα, ενώ διεξάγονται έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.