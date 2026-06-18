Καλός σε γενικές γραμμές αναμένεται να είναι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 ο καιρός. Τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι. Φυσιολογικές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν, κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 19 έως 32, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 18 έως 33, στην Πελοπόννησο από 17 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 30, και στην Κρήτη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα βόρεια 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.