Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, όταν ένας άνδρας εκτός εαυτού εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο κτήριο. Ο μαινόμενος δημότης άρχισε να σπάει σταντ πολιτιστικών εκδηλώσεων στην είσοδο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το γραφείο του δημάρχου, Γιώργη Μαρινάκη. Εκεί, σε κατάσταση αμόκ, προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ παράλληλα εκτόξευε χυδαίες ύβρεις και απειλές.



Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς ο δήμαρχος απουσίαζε στην Αθήνα, μιλώντας σε συνεδρίαση της Βουλής για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η τοπική κοινωνία παραμένει ανάστατη από την πρωτοφανή αυτή επίθεση, ενώ οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα του δράστη.



Στο δημαρχείο μετέβησαν άμεσα ο αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης και άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου που πραγματοποίησαν αυτοψία στον λεηλατημένο χώρο και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της Αυτόφωρης Διαδικασίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.



Ο δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε μήνυση εναντίον του για διατάραξη της λειτουργίας του και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας, αιτούμενος την παραδειγματική τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Neakriti.gr, η σοκαριστική επίθεση στο δημαρχείο ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από διαφωνία για ζήτημα αφισοκόλλησης. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση με προσοχή, χωρίς όμως να έχουν δώσει ακόμα επίσημες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εξόργισε τον δράστη.