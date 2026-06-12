Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται πολλές περιοχές της χώρας μετά το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς από σήμερα Παρασκευή αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και μπουρίνια. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ αρκετές περιοχές έχουν ήδη τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν:

Τη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ της Παρασκευής, με εξαίρεση τη Χαλκιδική όπου οι καταιγίδες αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Την Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Τις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Την ανατολική Στερεά Ελλάδα από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες της Παρασκευής.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνοδεύονται από ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς, μπουρίνια και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία έχουν τεθεί σε ετοιμότητα οι φορείς που συμμετέχουν σε έργα και δράσεις αντιμετώπισης κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, ώστε να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση των φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα.

Το Σάββατο 13/06 η κακοκαιρία θα παρουσιάσει σταδιακή υποχώρηση και θα περιοριστεί κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις θα αναπτυχθούν σταδιακά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που αρχικά θα επηρεάσουν την κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια τις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση, ενώ από το βράδυ αναμένεται εξασθένηση, εκτός από τη Χαλκιδική όπου θα συνεχιστούν για περισσότερες ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και κατά τόπους από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Αρχικά ο καιρός θα είναι σχετικά καλός, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ηπειρωτικά αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Στην Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται κατά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις περισσότερες περιοχές αναμένεται σταδιακή ύφεση το βράδυ, ωστόσο στις Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Γενικά αίθριος καιρός με δυτικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη έως τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις οι οποίες στα βόρεια τμήματα θα αυξηθούν το βράδυ, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα βόρεια και δυτικοί στα νότια, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ.

Αττική

Οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν κατά τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Από τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται βροχές και καταιγίδες που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η ένταση των φαινομένων θα μειωθεί το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (13/06)

Σημαντικά φαινόμενα θα εξακολουθήσουν να εκδηλώνονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται στη Χαλκιδική έως τις πρώτες πρωινές ώρες και σε Σποράδες και Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Κυριακή (14/06)

Στην Πελοπόννησο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τις θερμές ώρες της ημέρας.

Ο καιρός τη Δευτέρα (15/06)

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα σύντομων βροχών στα ορεινά.

Ο καιρός την Τρίτη (16/06)

Αίθριες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στα βορειοανατολικά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κατά τις θερμές ώρες.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή εξαιτίας των ισχυρών βροχών, των καταιγίδων, των κεραυνών, των μπουρινιών και των πιθανών χαλαζοπτώσεων.

Παράλληλα έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί και το ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και είναι έτοιμες να κλιμακώσουν τις επιχειρησιακές τους δράσεις εφόσον απαιτηθεί.

Η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελέγξουν λούκια και υδρορροές, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των καταιγίδων, να μην πραγματοποιούν υπαίθριες εργασίες ή δραστηριότητες κοντά στη θάλασσα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, τόσο σε κατοικίες όσο και σε οχήματα ή υπαίθριους χώρους, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν περιοχές υψηλού κινδύνου και να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο μέχρι την πλήρη εξασθένηση των φαινομένων.