Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου 2026, στην περιοχή των Θερμοπυλών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων εκτυλίχθηκε σε ένα άκρως κεντρικό σημείο του οδικού δικτύου, ακριβώς μπροστά από το ιστορικό άγαλμα του Λεωνίδα.



Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες που κατέγραψε το LamiaReport, στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα φορτηγάκι μάρκας Mitsubishi και ένα επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας Nissan, τα οποία κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του Nissan έχασε τον έλεγχο, πραγματοποίησε έναν ξαφνικό διπλό ελιγμό και εισήλθε αντικανονικά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η απέλπιδα προσπάθεια να αποφευχθεί το κακό

Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα βίαιη, παρά το γεγονός ότι ο οδηγός του επαγγελματικού οχήματος λειτούργησε με υποδειγματικά αντανακλαστικά. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι το επερχόμενο αυτοκίνητο είχε χάσει την πορεία του, μείωσε ακαριαία την ταχύτητά του και έφερε το όχημά του όσο πιο δεξιά γινόταν στην άκρη του δρόμου, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει το μοιραίο.

Από το σημείο του ατυχήματος παρελήφθησαν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο σοβαρό τροχαίο.

Σημειώνουμε ότι στο σημείο πραγματοποιούνται έργα για τη δημιουργία κόμβου εισόδου και η εξυπηρέτηση των οχημάτων γίνεται από μία λωρίδα για το κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έφτασαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους δύο επιβάτες του δευτέρου οχήματος για τη διακομιδή τους στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Οι δύο επιβάτες του ΙΧΦ δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.