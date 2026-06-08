Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν επιλέξει να εντείνουν την επιχειρησιακή αξιολόγηση των νέων τεχνολογικών συστημάτων που αποκτούν ή δημιουργούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, με έμφαση στα μη επανδρωμένα μέσα (π.χ. drones) και τις δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου, μέσα από στοχευμένες ασκήσεις που προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες πεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου, θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διακλαδική άσκηση «Δούρειος Ίππος 2026», η οποία έχει σχεδιαστεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και αποτελεί μία Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεσαίας κλίμακας.

Η συγκεκριμένη άσκηση επικεντρώνεται στην εκτέλεση επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου, έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων, όπως αποδεικνύεται τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση του Ιράν με το Ισραήλ, το οποίο έχει στο πλευρό του τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αντιλαμβάνονται πλήρως πως η δυνατότητα παρεμβολής επικοινωνιών, διατάραξης δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και ελέγχου του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος συνιστά κρίσιμο παράγοντα υπεροχής, καθιστώντας τέτοιου είδους ασκήσεις απαραίτητες για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Οι δραστηριότητες εκτείνονται γεωγραφικά σε πολλαπλές περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τη Θράκη αλλά και ευρύτερες ζώνες της Πελοποννήσου και του Ιονίου Πελάγους. Κομβικό ρόλο στον συντονισμό διαδραματίζει εν προκειμένω η αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, η οποία λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου και διαχείρισης των επιμέρους σεναρίων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς 11 εταιρείες επιλέχθηκαν από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), μεταξύ 25 συνολικά φορέων που υπέβαλαν προτάσεις για συμμετοχή με οπλικά συστήματα. Το βασικό κριτήριο επιλογής ήταν το επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας των συστημάτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτητικά και ρεαλιστικά επιχειρησιακά σενάρια που έχουν καταρτιστεί από τα Γενικά Επιτελεία.

Οι τεχνολογικές λύσεις που τίθενται σε δοκιμή καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιχειρησιακών αναγκών. Στην κατηγορία των εναέριων συστημάτων, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV) για αποστολές επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και αναγνώρισης (ISTAR), τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο για την απόκτηση τακτικής εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, δοκιμάζονται περιπλανώμενα πυρομαχικά (γνωστά και ως «καμικάζι drones»), που συνδυάζουν δυνατότητες εντοπισμού στόχων και άμεσης προσβολής.

Στον θαλάσσιο τομέα, αξιολογούνται μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) καθώς και υποβρύχια συστήματα (UUV), τα οποία μπορούν να αναλάβουν αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης ή ακόμη και ειδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου. Την ίδια στιγμή, έμφαση δίνεται και στα επίγεια συστήματα anti-drone, που ενσωματώνουν τεχνολογίες ηλεκτρονικού πολέμου, παρεμβολών επικοινωνιών και διακοπής δορυφορικών σημάτων (GNSS jamming), συμβάλλοντας στην προστασία κρίσιμων υποδομών και μονάδων.

Η φιλοσοφία της άσκησης βασίζεται στη διασύνδεση της έρευνας και ανάπτυξης με την επιχειρησιακή εφαρμογή. Οι εταιρείες που συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα συστήματά τους σε συνθήκες που προσομοιάζουν το πραγματικό πεδίο μάχης, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, οι Ένοπλες Δυνάμεις αξιολογούν στην πράξη τις δυνατότητες των εγχώριων λύσεων, εξετάζοντας κατά πόσο αυτές μπορούν να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διάσταση αυτή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς μέσω της συμμετοχής τους λαμβάνουν πιστοποίηση επιχειρησιακής δοκιμής (Operational Exposure – OpEx). Η πιστοποίηση αυτή λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο ότι τα προϊόντα τους έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες και δεν περιορίζονται σε θεωρητικό επίπεδο, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η «Δούρειος Ίππος 2026» εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που προβλέπει τη συστηματική συμμετοχή του εγχώριου οικοσυστήματος άμυνας και τεχνολογίας σε στρατιωτικές ασκήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο σχεδιασμός αυτός έχει διαμορφωθεί μέσω της συνεργασίας του ΕΛΚΑΚ με το ΓΕΕΘΑ και τα επιμέρους Γενικά Επιτελεία, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού μηχανισμού αξιολόγησης και αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων. Παράλληλα, η άσκηση έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων επιτυχημένων εγχειρημάτων, όπως η «Παρμενίων» του 2025, κατά την οποία δοκιμάστηκαν επιχειρησιακά μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη (UCAV). Τα αποτελέσματα εκείνης της διαδικασίας οδήγησαν ήδη μέσα στο 2026 στην ανάθεση των πρώτων συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας ότι οι ασκήσεις αυτού του τύπου δεν αποτελούν απλώς εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά εργαλείο μετάβασης από την καινοτομία στην εφαρμογή.