Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η κυκλοφορία το πρωί στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της Αττικής. Κίνηση σημειώνεται στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Αθηνών και την Αττική Οδό.

Τα προβλήματα στον Κηφισό παρατηρούνται κυρίως στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, όπου καταγράφονται χαμηλές ταχύτητες κατά τμήματα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, ενώ μικρότερης έντασης προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην παραλιακή λεωφόρο καταγράφονται μικρές μόνο επιβαρύνσεις κατά τόπους.

Ήπιες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς σημαντικά προβλήματα, με ήπιες καθυστερήσεις σε επιμέρους σημεία κοντά σε κόμβους.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 17, 2026

