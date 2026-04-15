Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 15/4 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, κυρίως στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς και από το κέντρο της Αθήνας, αλλά επίσης και στις περιοχές γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ειδικότερα, στην άνοδο, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο η κίνηση είναι πυκνή κυρίως από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Χαλκηδόνα.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, όπου η αυξημένη κίνηση συνδέεται με αφίξεις επιβατών και οχημάτων.

Επίσης καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως ανά τμήματα στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου και αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5΄-10΄στις εξόδους για Λαμία ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 15, 2026

