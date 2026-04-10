Περιορισμοί στην κυκλοφορία αλλά και στη στάθμευση των οχημάτων θα ισχύσουν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω της περιφοράς των Επιταφίων των Ιερών Ναών Αγίου Μηνά, Αγίου Δημητρίου, της Του Θεού Σοφίας και Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Μηνά, που παραδοσιακά βγαίνει πρώτος στην πόλη, από τις 16:30 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις παρακάτω οδούς: Ιων. Δραγούμη (στο τμήμα από Εγνατία μέχρι Τσιμισκή), Τσιμισκή (στο τμήμα από Ελ.Βενιζέλου μέχρι Ι.Δραγούμη), Ελ. Βενιζέλου (από Τσιμισκή μέχρι Εγνατία) και Εγνατία (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Ι.Δραγούμη). Επιπλέον, από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Ιων. Δραγούμη, στο τμήμα της από Εγνατία μέχρι Αγ. Μηνά.

Από τις 20:30 θα διακόπτεται η κυκλοφορία για την περιφορά του Επιταφίου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στις παρακάτω οδούς: Αγ. Δημητρίου (από Ιων. Δραγούμη μέχρι Πελοποννήσου), Ελ. Βενιζέλου (από Φιλίππου μέχρι Αγ. Δημητρίου), Ολύμπου (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Πελοποννήσου) και Πελοποννήσου (από Ολύμπου μέχρι Αγ. Δημητρίου).

Από τις 15:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων σε Αγ.Δημητρίου (από το ύψος του Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου μέχρι Μακ. Αμύνης), Πελοποννήσου (στη δεξιά πλευρά σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, στο τμήμα της από Ολύμπου μέχρι Αγ. Δημητρίου) και Ολύμπου (στη δεξιά πλευρά, σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, στο τμήμα της από την Ελ. Βενιζέλου μέχρι Τ. Παπαγεωργίου).

Για τις εκδηλώσεις του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά από τις 20:30 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε: Λεωφ. Νίκης (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Αγ. Σοφίας), Μητροπόλεως (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Αγ. Σοφίας) και Αγ. Σοφίας (από Μητροπόλεως μέχρι Λεωφ. Νίκης). Από τις 15:00 θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από Μητροπόλεως μέχρι Λεωφ. Νίκης.

Τέλος, για την περιφορά του Επιταφίου στον Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας από τις 20:30 θα υπάρχουν διακοπές στην κυκλοφορία σε Αγ. Σοφίας (στο τμήμα από την οδό Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγ. Σοφίας), Ερμού (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι την πλατεία Αγ. Σοφίας), Τσιμισκή (από πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους), Π.Π. Γερμανού (από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Π. Μελά), Π. Μελά (από την οδό Π.Π. Γερμανού μέχρι τη συμβολή της με τις οδούς Αλ. Σβώλου και Κεραμοπούλου), Μακένζι Κινγκ (από την πλατεία Αγ. Σοφίας μέχρι την οδό Π. Μελά) και Κεραμοπούλου (από τη συμβολή της με τις οδούς Π. Μελά και Αλ. Σβώλου μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Αγ. Σοφίας).

Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια περιφοράς των Επιταφίων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.