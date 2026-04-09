Με ασφάλεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έγινε η διαχείριση περιστατικού ακινητοποίησης συρμού στο μετρό Θεσσαλονίκης, που σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία», όπως επισημαίνει σε σχετική ενημερωτική ανακοίνωσή της η εταιρεία «THEMA», υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση του μέσου.

Συγκεκριμένα, στις 08:47, συρμός που εκτελούσε δρομολόγιο προς «Νέα Ελβετία» ακινητοποιήθηκε λόγω ένδειξης τεχνικού σφάλματος και, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Thema, άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το πιστοποιημένο σχέδιο διαχείρισης συμβάντων, με στόχο την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και την ομαλή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Διευκρινίζεται, δε, ότι η εκκένωση του συρμού πραγματοποιήθηκε με συντονισμένο τρόπο και υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου προσωπικού, χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα ή να υπάρξει κίνδυνος για το επιβατικό κοινό. Οι επιβάτες μετακινήθηκαν μέσω του υφιστάμενου πεζοδιαδρόμου της σήραγγας προς τον σταθμό «Βούλγαρη», ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την ίδια στιγμή, τεχνικά συνεργεία και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του συρμού. Ο συρμός μεταφέρθηκε στο αμαξοστάσιο, όπου και θα πραγματοποιηθεί αναλυτικός τεχνικός έλεγχος για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος.

Με την ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εταιρεία ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία που επέδειξε, υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια των μετακινήσεων αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.