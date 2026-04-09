Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα για την περίοδο του Πάσχα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μ. Πέμπτη 09/04/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.

Μ. Παρασκευή 10/04/2026 από τις 13:00 έως τις 19:00.

Μ. Σάββατο 11/04/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.

Η Κυριακή του Πάσχα 12/04/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

Οι καταναλωτές καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τις αγορές τους έως το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς στη συνέχεια η αγορά θα παραμείνει κλειστή λόγω Πάσχα. Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στα κρεοπωλεία, τα οποία λειτουργούν με το ίδιο εορταστικό ωράριο, προκειμένου να καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση για το πασχαλινό τραπέζι.

Η αγορά θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, οπότε και τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο εαρινό ωράριο λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι τη Μεγάλη Παρασκευή, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα καταστήματα παραμένουν κλειστά έως τις 13:00, λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας και της ακολουθίας της Αποκαθήλωσης.