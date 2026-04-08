Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα από τη στιγμή που 66χρονη γυναίκα πέφτει στο κενό στα Μετέωρα και βρίσκει τραγικό θάνατο.

Η άτυχη 66χρονη άφησε την τελευταία της πνοή πάνω στα βράχια, ενώ βρισκόταν στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου.

Την ανάσυρση της σορού της γυναίκας ανέλαβε η ομάδα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας και η επιχείρηση ήταν πολύ δύσκολη.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Να σημειωθεί ότι η γυναίκα είχε αφήσει την τσάντα της, η οποία περιείχε τα στοιχεία της, στις τουαλέτες της Ιερας Μονής Αγίου Στεφάνου.