Παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου καθώς και του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» Δημήτρη Θεοδωρόπουλου, το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας και ο Πρόεδρος του Βασίλης Τσατσαράγκος, πραγματοποίησαν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Αριστοτέλη Ωνάση στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Τα αποκαλυπτήρια αλλά και η εκδήλωση αποτέλεσαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που σημάδεψε τη σύγχρονη Ελλάδα, με την δημιουργία όχι απλώς μιας αεροπορικής εταιρείας αλλά ενός συμβόλου εθνικής υπερηφάνειας που ένωσε την χώρα μας με τις πέντε ηπείρους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στις ανάδειξη της ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού.

Ο ανδριάντας του Αριστοτελη Ωνάση που πήρε την θέση του δίπλα στο ιστορικό Boeing 727 «Mount Olympus» αποτελεί έργο του διακεκριμένου εικαστικού Θεόδωρου Παπαγιάννη, ο οποίος φρόντισε να αποδώσει με σεβασμό και καλλιτεχνική δύναμη τη μορφή του μεγάλου οραματιστή, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη σύνδεση των νεότερων γενεών με την παρακαταθήκη του.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την προβολή ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ για την Ολυμπιακή Αεροπορία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η έκθεση πρωτότυπων αφισών από την ιστορική συνεργασία της Ολυμπιακής Αεροπορίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ),η οποία ανέδειξε τη συμβολή της αεροπορικής εταιρείας στην προβολή της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και τιμητικές βραβεύσεις προς τον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτο, για τη συμβολή του στη διατήρηση του πολιτισμικού αποτυπώματος του Ελληνικού και της ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας, προς τον «χρυσό χορηγό» της εκδήλωσης και Πρόεδρο της «ZELA AVIATION», Ανδρέα Χριστοδουλίδη για τη στήριξή του στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας. Ιδιαίτερη συμβολή στην επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης είχε ο Όμιλος «POLITIS GROUP», η στήριξη του οποίου συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στυλιανός Σακαρέτσιος,ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Νικόλαος Βρεττός, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής και Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Τομέα Αθηνών, Χρήστος Θεοδωρόπουλος,η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), Αλεξάνδρα Πάλλη, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης που εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Κωνσταντίνος Στέφας, ο Πρόεδρος της ZELA AVIATION, Ανδρέας Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης, το Δ/Σ του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ με επικεφαλής την Πρόεδρο Βαλίνα Κατσιούλα, καθώς και δεκάδες Φορείς, τιμώντας με την παρουσία τους τον Αριστοτέλη Ωνάση και την ιστορία της Ολυμπιακής.