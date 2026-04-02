Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη Ωνάση κοσμεί ήδη από χθες την πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στην περιοχή του Ελληνικού με τα αποκαλυπτήρια του να έχουν προγραμματιστεί γι’ αυτήν την Κυριακή, στις 11 το πρωί.

Ωστόσο ο διεθνώς καταξιωμένος γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης που φιλοτέχνησε τον ανδριάντα του εμπνευστή και ιδρυτή της «Ολυμπιακής Αεροπορίας», προχώρησε και στην αποκάλυψη του, μέσα από το προσωπικό του ιστολόγιο που διατηρεί σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα μετά την τοποθέτηση του ανδριάντα πάνω στο ειδικό βάθρο, που είχε ετοιμαστεί μέρες πιο νωρίς, ο Έλληνας καταξιωμένος εικαστικός πόζαρε δίπλα του, μαζί, με έναν από τους συνεργάτες του.

Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Αριστοτέλη Ωνάση θα γίνουν εβδομήντα χρόνια, και μια μέρα πριν από τις 6 Απριλίου του 1957, μια ημερομηνία κατά την οποία ο Αριστοτέλης Ωνάσης ίδρυσε την «Ολυμπιακή Αεροπορία» σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις αερομεταφορές στην Ελλάδα.

Η δημιουργία του ανδριάντα υπήρξε ένας στόχος και μια δέσμευση για το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ) και τον Πρόεδρο του Βασίλη Τσατσαράγκο, και συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 ετών από τον θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση και 70 ετών από την ίδρυση της «Ολυμπιακής Αεροπορίας».

Ιδιαίτερη φόρτιση προσδίδει στο γεγονός των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί δίπλα στο ιστορικό Boeing 727 «Mount Olympus», ένα αυθεντικό σύμβολο της εποχής του Ωνάση, που σήμερα αποτελεί τοπόσημο μνήμης στο Ελληνικό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, όπως έγινε γνωστό, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, σε αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής του στη διάσωση του πολιτισμικού αποτυπώματος του Ελληνικού και της ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας, καθώς και του «χρυσού χορηγού» και προέδρου της «Zela Aviation», Ανδρέα Χριστοδουλίδη.