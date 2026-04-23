Όταν ακούμε Βρυξέλλες στο μυαλό των περισσοτέρων έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού εκεί «χτυπά» η καρδιά της. Ωστόσο, η πρωτεύουσα του Βελγίου δεν είναι μόνο το διοικητικό κέντρο της ΕΕ, αλλά κι ένας τουριστικός προορισμός που αξίζει την προσοχή σας, καθώς έχει πολλά να σας αποκαλύψει.

Εξάλλου, οι Βρυξέλλες φημίζονται και για την πολιτιστική τους κληρονομιά. Αξίζει, λοιπόν, να επισκεφθεί κανείς τη μεσαιωνική πλατεία της πόλης με τα μπαρόκ κτίρια, τα Βασιλικά Μουσεία Καλών Τεχνών με έργα τέχνης από τον 15ο ως τον 21ο αιώνα και το Μουσείο Μαγκρίτ. Το Βελγικό Κέντρο Κόμικς φιλοξενεί τον διάσημο Τεν Τεν και τον πιστό σκύλο του, Μιλού, τα Στρουμφάκια, τον Λούκι Λουκ και άλλους χάρτινους ήρωες.

Κοντά στην Grand Place στο σοκάκι της rue de l’ Etuve βρίσκεται το διάσημο Manneken-Pis, ένα χάλκινο αγαλματάκι που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το «ασεβές πνεύμα» της πόλης και χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Σύμφωνα με έναν από τους μύθους, ένας πλούσιος έμπορας είχε χάσει το παιδί του και όταν το βρήκε να κάνει την ανάγκη του σε ένα μικρό κήπο, έφτιαξε ένα άγαλμα για να ευχαριστήσει τους κατοίκους που τον βοήθησαν.

Κι εννοείται πως οι επισκέψεις στα κτίρια του Κοινοβουλίου επιβάλλονται. Εδώ, μπορείτε να παρακολουθήσετε ξεναγήσεις και ενημερωτικά προγράμματα που αναδεικνύουν τον ρόλο και τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία εκπαίδευσης και πολιτισμού για τους επισκέπτες όλων των ηλικιών.

