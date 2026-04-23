Η δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, Βάλντις Ντομπρόφσκις, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό ιστορικό στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, με εντυπωσιακά αποτελέσματα αν εξετάσει κανείς τόσο την εξέλιξη του χρέους όσο και της ανεργίας. Το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά περίπου 13,4% σε σύγκριση με το 2018. Το χρέος έχει μειωθεί κατά σχεδόν 43% του ΑΕΠ από το προ-COVID υψηλό του 2018. Η ανεργία επίσης έχει μειωθεί δραματικά από το υψηλό του 28% στα μέσα του 2013 στο 8,4% στο τέλος του περασμένου έτους. Πρόκειται, λοιπόν, για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη», τόνισε ο Βάλντις Ντομπρόφσκις, σε δηλώσεις του, στο Μεγάρο Μαξίμου.