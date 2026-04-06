Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σήμερα το μεσημέρι, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 14:00, στο ύψος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, λίγο μετά τη διασταύρωση για το Λάκκωμα.



Η αιτία της πυρκαγιάς: Από την πρώτη κιόλας αυτοψία των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο, προκύπτει ότι η φωτιά ξεκίνησε από την οροφή του κτιρίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η εστία εκδηλώθηκε στο σύστημα των φωτοβολταϊκών πάνελ που ήταν εγκατεστημένα εκεί, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα λόγω των υλικών.



Η επιχείρηση κατάσβεσης: Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις για να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε παρακείμενες εκτάσεις ή κτίρια. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ επιστρατεύτηκε και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την προσέγγιση της εστίας στην οροφή του εργοστασίου.



Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό πλήρη έλεγχο, ενώ αυτή την ώρα διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.