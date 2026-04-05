Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (5/4/26) στη διασταύρωση της Οδυσσέα Ελύτη με την οδό Νικοπόλεως στην περιοχή της Λαμίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το Peugeot τύπου SUV παραβίασε το STOP της οδού Νικοπόλεως και εμβόλισε στην κυριολεξία το Mitsubishi Lancer που ανέβαινε κανονικά την Οδυσσέα Ελύτη με δύο επιβάτες.

Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό και ο 70χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος, με τον 17χρονο εγγονό του και συνοδηγό, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας ανέλαβε την προανάκριση με την καταγραφή του συμβάντος.

