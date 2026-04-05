Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια δύσκολη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ενός τραυματισμένου άνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κούτουπα, κοντά στο Αγρίνιο, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο σημείο που καθιστά την προσέγγιση των διασωστών εξαιρετικά σύνθετη.

Κινητοποίηση δυνάμεων σε στεριά και αέρα

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της μορφολογίας του εδάφους, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μαζική. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 27 πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στην περιοχή με οχήματα από τις Υπηρεσίες του Αγρινίου και του Μεσολογγίου.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν επίσης εξειδικευμένες μονάδες, συγκεκριμένα κλιμάκια από την 6η και την 7η ΕΜΑΚ, καθώς και στελέχη της 6ης ΕΜΟΔΕ. Για τον καλύτερο συντονισμό και την επιτήρηση του πεδίου, χρησιμοποιούνται Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) της Δυτικής Ελλάδας.

Η συμβολή του εναέριου μέσου

Δεδομένου ότι ο τραυματίας βρίσκεται σε σημείο που η πρόσβαση με επίγεια μέσα είναι χρονοβόρα, ζητήθηκε η συνδρομή εναέριου μέσου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το ελικόπτερο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάσυρση του ημεδαπού και την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Οι αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει υποστεί τραυματισμό που καθιστά αδύνατη τη μετακίνησή του χωρίς τη βοήθεια των διασωστικών συνεργείων.