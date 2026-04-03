Πυκνός καπνός και φλόγες ξεπήδησαν ξαφνικά από τη μηχανή λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καρδίτσας που πήρε φωτιά ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πάτρα, σήμερα το απόγευμα στον Ε65.



Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο ύψος της διασταύρωσης Ξυνιάδας και χάρη στην ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού δεν κινδύνευσε κανείς από τους 48 επιβάτες που ταξίδευαν για Πελοπόννησο.



Στο κέντρο της Πυροσβεστικής σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασαν στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα από το Κλιμάκιο Δομοκού, ενώ πήραν εντολή να σπεύσουν και οχήματα από τη Λαμία, χωρίς τελικά να χρειαστούν, καθώς έγινε πολύ γρήγορα άμεση κατάσβεση.

Ό οδηγός ειδοποίησε επίσης το ΚΤΕΛ Καρδίτσας που ήδη δρομολόγησε άλλο λεωφορείο προκειμένου οι επιβάτες να συνεχίσουν κανονικά το ταξίδι τους.