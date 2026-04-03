Δύο τσομπανόσκυλα, που είχαν εγκλωβιστεί πάνω σε βράχους στην κοίτη του Ολύνθιου ποταμού στη Χαλκιδική, τα νερά του οποίου είχαν «φουσκώσει» έπειτα από έντονη βροχόπτωση, διασώθηκαν έπειτα από κινητοποίηση πολιτών και τοπικών Αρχών.

Τα ζώα εντόπισε διερχόμενος πολίτης, ο οποίος άμεσα ενημέρωσε τον κτηνίατρο του Δήμου Πολυγύρου, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκαν αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου και συνέδραμε Πυροσβεστική.

Τα σκυλιά απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και επέστρεψαν στο οικείο τους περιβάλλον.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Δήμος Πολυγύρου, που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης, επισημαίνει την αξία της άμεσης κινητοποίησης και της συνεργασίας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, καθώς και της μέριμνας για την προστασία και την ευημερία των ζώων.