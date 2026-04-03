Άστατες καιρικές συνθήκες αναμένονται σήμερα και αύριο στη χώρα μας με την αστάθεια να περιορίζεται την Κυριακή και να οδηγούμαστε σε μια ανοιξιάτικη, καιρικά, Μεγάλη Εβδομάδα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

«Φαίνεται ότι το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα μπορεί να βγει κάποια αστάθεια, αλλά δεν θα προβληματίσει ιδιαίτερα», επισήμανε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Πάμε για μία Μεγάλη Εβδομάδα με ηλιοφάνεια, καλοκαιρία, εξασθενημένους ανέμους και κυρίως άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη τους 24, ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου», ανέφερε ο μετεωρολόγος, Τάσος Αρνιακός.

Σύμφωνα και με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, από τη Μεγάλη Δευτέρα ο καιρός θα είναι «πραγματικά ανοιξιάτικος», με περισσότερη ηλιοφάνεια, περιορισμένα φαινόμενα κυρίως στα νότια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, σε ένα πλέον καθαρά ανοιξιάτικο σκηνικό.

«Από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και Μεγάλη Πέμπτη θα είναι σίγουρα καλός ο καιρός, ανοιξιάτικος σε όλη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα», είπε ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Παπαϊωάννου.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που πιθανώς θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι.

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

δ. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στα νότια (και κυρίως στην περιοχή της Κρήτης).

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα και κυρίως σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Γενικά χαρακτηριστικά

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές, που πιθανόν να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στην περιοχή της Κρήτης τοπικά έως 9 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 17 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες στα δυτικά.

Άνεμοι: Στη Μακεδονία βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη Θράκη νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που μέχρι το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά, από το βράδυ θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα υπόλοιπα μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νότια και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα, που μέχρι το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά, το βράδυ θα εξασθενήσουν και κατά τόπους θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Στα βόρεια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στις Σποράδες έως 5 μποφόρ. Στα υπόλοιπα νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πρόσκαιρα στην περιοχή της Κρήτης τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά τη νύχτα και στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 04-04-2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 και κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή των Βαΐων 05-04-2026

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου και στη νότια νησιωτική χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία και από τα βόρεια ηπειρωτικά βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Ο καιρός τη Μεγάλη Δευτέρα 06-04-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση κυρίως στις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός τη Μεγάλη Τρίτη 07-04-2026

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.