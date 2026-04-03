Μια μεγάλη μάχη έδωσαν στο χειρουργείο οι γιατροί για την 40χρονη που πιάστηκαν τα μαλλιά της σε μηχάνημα εργοστασίου στο Κιάτο και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Τα μαλλιά της 40χρονης γυναίκας, που είναι αλβανικής καταγωγής και ζει παράνομα στη χώρα μας, φαίνεται πως πιάστηκαν σε μηχάνημα του εργοστασίου που δούλευε, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δέρμα από την περιοχή του μετώπου έως και το πίσω μέρος του κεφαλιού, συμπεριλαμβανομένου και του τριχωτού της κεφαλής.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του Κιάτου και εκεί οι γιατροί κατάλαβαν πως τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο της Κορίνθου και από εκεί στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

O 40χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

«Πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα είναι σε καλή κατάσταση, αλλά με αυτό που έχει πάθει δεν κινδυνεύει η ζωή της. Σηκώθηκε χθες, έδωσαν μεγάλη μάχη στο χειρουργείο οι πλαστικοί. Είναι και οι πόνοι που έχει, αλλά και η ίδια η ψυχολογική της κατάσταση», σχολίασε το πρωί της Παρασκευής 3/4 μιλώντας στο Mega η γιατρός, Ματίνα Παγώνη.

Τι είπε για το εργατικό ατύχημα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Ενημερώθηκε αμέσως η αστυνομία, καθώς αυτή η κοπέλα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας, στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όμως κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπως και έγινε. Φυσικά και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς πρόκειται για εργατικό ατύχημα. Μάλιστα, όπως ενημερωθήκαμε στη συνέχεια και προέκυψε από την προανάκριση, η κοπέλα είναι αλλοδαπή, δεν βρισκόταν νόμιμα στη χώρα μας και εργαζόταν παράνομα σε αυτή την επιχείρηση. Δεν φαίνεται να εργαζόταν νόμιμα», επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Σχηματίστηκε κανονικά δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη. Βέβαια, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή. Λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό της επιχείρησης οι αστυνομικοί. Καταλαβαίνετε ότι εδώ χρειάζεται να συμπληρωθεί ο φάκελος και με τις γνωματεύσεις και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή η γυναίκα, πόσο βαριά είναι τα τραύματά της. Είναι κατηγορούμενος στη δικογραφία», συμπλήρωσε.