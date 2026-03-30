Μεγάλη κινητοποίηση προκλήθηκε στο Μαρούσι όταν ένας οδηγός ταξί εντόπισε ένα 4χρονο κοριτσάκι να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο. Ο οδηγός, που αντέδρασε άμεσα και προσέφερε βοήθεια στο παιδί, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Star περιγράφοντας τις στιγμές της διάσωσης.



«Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ένα παιδάκι στη μέση του δρόμου και να κλαίει. Του σκουπίσαμε τα δάκρυα και του κουμπώσαμε το μπουφάν», δήλωσε συγκινημένος ο οδηγός ταξί Νικόλαος Χαντζάκης.



«Ευτυχώς που ήταν στη μέση του δρόμου, γιατί ένα κοριτσάκι κάτω από ένα μέτρο, αν πεταχτεί ανάμεσα από αυτοκίνητα, ακόμα και με 30 χλμ., δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις. Προσπάθησα να το ηρεμήσω, πήρα τηλέφωνο το 100. Μου είπε το όνομά του, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί το επώνυμό του» ανέφερε ο οδηγός ταξί για το περιστατικό.



Το κοριτσάκι, αφού ηρέμησε, αποκάλυψε στον οδηγό και σε έναν κάτοικο της περιοχής πως ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του. «Το κοριτσάκι είχε δάκρυα στα μάτια. Μας είπε ότι τσακώθηκαν η μαμά με τον μπαμπά. Ήξερε πού μένει και πού μένει η γιαγιά, αλλά πού να το πάρω μέσα στο αυτοκίνητο και να ψάχνω;», περιέγραψε ο κ. Χαντζάκης.

Στη συνέχεια συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του και σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το κοριτσάκι είχε διαφύγει της προσοχής των γονιών του. Πριν από 4 μήνες, κάτοικος της περιοχής την εντόπισε να περιπλανιέται και πάλι μόνη της στη γειτονιά.

