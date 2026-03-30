Ο Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος «τρέχει» για 17η χρονιά στο ομορφότερο κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας με σημείο εκκίνησης το Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο του Παλαιού Φαλήρου και οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ -δίνοντας συνεπές «παρών» στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις– δεν θα μπορούσαν παρά να υποστηρίξουν αυτόν τον σπουδαίο αθλητικό θεσμό!
Πρωτοπορώντας στον Εθελοντισμό και ενισχύοντας σε κάθε ευκαιρία τη διασύνδεση Αθλητισμού- Εκπαίδευσης- Εθελοντισμού, ο κορυφαίος εκπαιδευτικός φορέας σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη είναι Αποκλειστικός Εκπαιδευτικός Συνεργάτης στον εν λόγω μαραθώνιο, με τη συμμετοχή σπουδαστών του από τους Τομείς:
- Παιδαγωγικών & Εργοθεραπείας, για δωρεάν face painting και δημιουργική απασχόληση των μικρών «δρομέων» (που θα συμμετάσχουν στον Παιδικό Αγώνα Δρόμου 1χλμ.)
- Φυσικοθεραπείας, για υπηρεσίες χαλαρωτικής μάλαξης και αποθεραπείας στους δρομείς μετά την ολοκλήρωση του μαραθωνίου
- Μαγειρικής, με ένα δημιουργικό Pasta Station για συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους κάθε ηλικίας
Αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου διεθνών αθλητών στη χώρα μας, ο 17ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος αποτελεί σημείο αναφοράς στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, συμβολίζοντας τη σημασία της συμμετοχής, του αθλητικού ιδεώδους, αλλά και της κοινωνικής προσφοράς, καθώς στη διοργάνωση περιλαμβάνεται ο Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς «ΑΛΜΑ» 1 ή 2 χλμ., προς υποστήριξη του συλλόγου που βρίσκεται στο πλευρό παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αναπηρία.
Οι διαδρομές του 17ου Διεθνούς Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου: Ημιμαραθώνιος 21,1 χλμ., Σκυταλοδρομία 21,1 χλμ., Τέταρτο Μαραθώνιος 10+ χλμ., Αγώνας Δρόμου 5 χλμ., Δυναμικό Βάδισμα 5 χλμ., Παιδικός Αγώνας Δρόμου 1χλμ., Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς «ΑΛΜΑ» 1 ή 2 χλμ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ, με γνώμονα την πρωτοβουλία τους «Αθλητισμός & Εκπαίδευση», έχουν στηρίξει διαχρονικά πλήθος μαραθωνίων όπως: Athens Half Marathon, Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος», Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης, Kallithea Run, No Finish Line Athens, Run Together Athens, κ.ά.
Για περισσότερες πληροφορίες:
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 4120313
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406
