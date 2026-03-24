Ο Μάρτιος φέρνει για ακόμη μια φορά την αλλαγή ώρας, με τη θερινή ώρα να ξεκινά την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Η συζήτηση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας στην Ευρώπη

Η αλλαγή της ώρας έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2018 υπεβλήθη πρόταση για τον τερματισμό της αλλαγής της ώρας δύο φορές το χρόνο, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Το τρέχον σύστημα παραμένει σε ισχύ, με τους πολίτες να συνεχίζουν να γυρίζουν τα ρολόγια κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο.

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει ακόμη καταλήξει στη θέση του, καθώς απαιτείται ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών για να εγκριθεί η πρόταση. Αντίστοιχα, ειδική πλειοψηφία θα πρέπει να συμφωνήσει και στο τελικό κείμενο που έχει διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υιοθετήσει τη θέση του τον Μάρτιο του 2019, υπερψηφίζοντας την κατάργηση της θερινής ώρας από το 2021. Ωστόσο, για να τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία απαιτείται κοινή συμφωνία και από τα δύο θεσμικά όργανα.

Μέχρι τότε, οι πολίτες θα πρέπει να θυμούνται να προσαρμόζουν τα ρολόγια τους, απολαμβάνοντας τα μεγαλύτερα απογεύματα και την αύξηση της ηλιοφάνειας που φέρνει η θερινή ώρα.