Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη δημιουργία έξυπνων διαβάσεων στην πόλη των Τρικάλων, ένα έργο που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Restart mAI city (Στρατηγικό Πλάνο Έξυπνης Πόλης) από τον δήμο Τρικκαίων. Πρόκειται, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, για διαβάσεις που «βλέπουν» τον πεζό και ειδοποιούν τους οδηγούς με φωτεινά σήματα, αλλά και με ήχο για άτομα με οπτική αναπηρία.

Στην οδό Πύλης, λίγο μετά τον Μύλο Ματσόπουλου, με αφορμή τον Μύλο των Ξωτικών, η πρώτη από αυτές τις διαβάσεις βρίσκεται σε λειτουργία για τους πεζούς.

Μόλις η κάμερα που διαθέτει η διάβαση «αναγνωρίσει» φιγούρα ατόμου, «δίνει εντολή» και αρχίζουν να πάλλονται τόσο το σήμα της διάβασης όσο και τα «μάτια γάτας» στο οδόστρωμα. Ταυτόχρονα, ακούγεται συνεχόμενος ήχος για άτομα με οπτική αναπηρία, για να μπορούν ομοίως να διασχίζουν με σιγουριά τον δρόμο.

Το μόνο που πρέπει να γνωρίζει κάποιος/α είναι ότι με το που θα σταθεί στην άκρη του πεζοδρομίου, χρειάζονται περίπου 2 δευτερόλεπτα για να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Επίσης, η κάμερα δίνει απλώς σήμα στο σύστημα για ύπαρξη ατόμου, χωρίς να καταγράφει και να συγκεκριμενοποιεί τα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου.

Το έργο

Το ψηφιακό έργο «Restart mAI city» συνολικού προϋπολογισμού 6.930.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης Πόλης του Δήμου Τρικκαίων, όπως ονομάζεται, έχει τον διακριτικό τίτλο Restart mAI city (Επανεκκινώ την πόλη μου), ως λογοπαίγνιο των λέξεων My και mAI, όπου AI σημαίνει Artificial Intelligence, δηλαδή Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία υποδομών έξυπνης πόλης που πρωταρχικά αποσκοπούν στη διαρκή δημιουργία ορατών αποτελεσμάτων στην καθημερινότητα του πολίτη. Παράλληλα, στοχεύει στην καθιέρωση της πόλης των Τρικάλων ως πρωτοπόρα στην εφαρμογή της καινοτομίας και ως κατάλληλο πεδίο φιλοξενίας και καλλιέργειας τεχνολογικής επιχειρηματικότητας. Το Στρατηγικό Πλάνο χωρίζεται σε 10 επιμέρους δράσεις, με αρκετά πρωτότυπες ονομασίες:

* e-Ξύπνα! (Κινητικότητα)

* e-Γειά! (Υγεία – Κοινωνική μέριμνα)

* Wat-Τώρα! (Ενέργεια)

* CXII (*112) (Πολιτική Προστασία)

* GI(s) και Ύδωρ (Υδάτινοι Πόροι)

* scoopi-DO (Διαχείριση Απορριμμάτων)

* geo-360 (Οικονομική Ανάπτυξη)

* Μαζί! (Συμμετοχικότητα)

* MAN’s World (Συνδεσιμότητα)

* Data TA TA! (Οριζόντιες Δράσεις)

Ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Νίκος Σακκάς τονίζει: «Με το Restart mAI city επιδιώκουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες στην πόλη και τα χωριά. Έχοντας μελετήσει ανάγκες, υλοποιούμε σειρά καινοτόμων δράσεων, όπως η συγκεκριμένη. Η τεχνολογία συνδράμει τον πολίτη στην καθημερινότητά του και με την ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου διαμορφώνουμε το βιώσιμο μέλλον στον Δήμο Τρικκαίων».