Την Παρασκευή 20/2 στις 6:00 το πρωί αναμένεται να λήξει η τριήμερη απεργία των αυτοκινητιστών ταξί στην Αττική, οι οποίοι σήμερα, Τετάρτη θα πραγματοποιήσουν πορεία με τα οχήματά τους προς το αεροδρόμιο, ενώ αύριο θα κάνουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χθες Τρίτη, πρώτη ημέρα της απεργίας τους, οι οδηγοί ταξί έκαναν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή υπουργό για θέματα Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Μια συνάντηση που, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και τελικά ήταν, και αυτή τη φορά, άκαρπη, όπως και στο παρελθόν.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα.

Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035. Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο, σύμφωνα με τους οδηγούς, εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.

Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Ζητούν επίσης να καταθέτουν ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Θεσσαλονίκη

Χωρίς ταξί αναμένεται να μείνει σήμερα Τετάρτη 18/2 και αύριο Πέμπτη 19/2 η Θεσσαλονίκη, καθώς οι οδηγοί θα συμμετέχουν στην απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου.

Κύρια αιτήματα των συμμετεχόντων στις κινητοποιήσεις είναι η παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης, η απόσυρση του άρθρου 52 του υπουργείου Μεταφορών που, όπως επισημαίνουν οι οδηγοί ταξί, δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ και η επαναφορά του μητρώου γενικής χρήσης.

Το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης έχει αναγγείλει πορεία σήμερα στις 11:00, με εκκίνηση από το PAOK Sports Arena, στην οδό Αντώνη Τρίτση.