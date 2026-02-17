Σε εξέλιξη βρίσκεται ισχυρή κακοκαιρία, με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια να απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι το επόμενο 24ωρο αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, οι συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη εγρήγορση, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, ειδικά σε περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών, τοπικές πλημμύρες, κατολισθήσεις αλλά και καθιζήσεις εδαφών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχές. Στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκονται η Δυτική Πελοπόννησος και η Νότια Πελοπόννησος, τα δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανία, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη και η Ζάκυνθος, καθώς και η νότια Κρήτη. Παράλληλα, αυξημένος είναι ο κίνδυνος και στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Την ίδια χρονική περίοδο, όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, αναμένονται τοπικά θυελλώδεις βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι, με ένταση που θα φτάνει τα 9 έως 10 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και κλαδιών, ζημιές σε στέγες, τέντες και άλλες ελαφριές κατασκευές, προβλήματα στις μετακινήσεις, αλλά και διακοπές ρεύματος. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο και τις περιοχές που βρέχονται από αυτό, το Νότιο Αιγαίο, καθώς και την περιοχή του Θερμαϊκός.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, από αύριο το πρωί οι θυελλώδεις άνεμοι θα επεκταθούν και στο Κεντρικό Αιγαίο, καθώς και στην περιοχή της Χαλκιδική.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 9 μποφόρ.

Γενικά χαρακτηριστικά

Κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη (κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα), τις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πρόσκαιρα πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου και τις βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

O καιρός τις επόμενες μέρες

Ο καιρός την Τετάρτη 18-02-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 και στα νότια 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Πέμπτη 19-02-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, γρήγορα όμως στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Παρασκευή 20-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Ο καιρός το Σάββατο 21-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα είναι νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.