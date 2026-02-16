Η Πολιτική Προστασία έθεσε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης δύο δημοτικές κοινότητες στη Νάξο, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, με απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και κατόπιν των σχετικών εγγράφων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και επικοινωνίας του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού με τους αρμόδιους φορείς, άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου της Δημοτικής Ενότητας Νάξου

η Δημοτική Κοινότητα Απεράθου της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας

Η απόφαση αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών από την παράκτια διάβρωση που προκλήθηκε από θυελλώδεις ανέμους και θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου έως και τις 14 Μαΐου 2026.