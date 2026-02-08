Καταδικαστική ετυμηγορία εξέδωσε το Τριμελές Εφετείο Θράκης για τον Βούλγαρο οδηγό που είχε εμπλακεί στη θανατηφόρα καραμπόλα στα διόδια του Ιάσμου, στην Εγνατία Οδό, τον Αύγουστο του 2025.

Από το δυστύχημα εκείνο είχαν χάσει τη ζωή τους τρία άτομα, ενώ ακόμη τέσσερις άνθρωποι είχαν τραυματιστεί.

Ύστερα από μια μακρά και ιδιαίτερα απαιτητική ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, αναγνωρίζοντάς του ελαφρυντικά, για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν τρία έτη φυλάκισης για κάθε ανθρωποκτονία, με τη συνολική ποινή να ανέρχεται σε έξι χρόνια και έντεκα μήνες.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο οδηγός οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό αίτημα να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεση που άσκησε, με αποτέλεσμα να παραμείνει κρατούμενος.

Η βαριά κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη και τους νομικούς κύκλους, καθώς αρχικά ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε και την πολύ βαριά κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Πρόκειται για αδίκημα που, όταν οδηγεί στον θάνατο περισσότερων του ενός ανθρώπων, μπορεί να επιφέρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Ωστόσο, στο σκεπτικό της απόφασής του, το Τριμελές Εφετείο Θράκης αποφάσισε να τον απαλλάξει από αυτή την κατηγορία, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται υπαιτιότητά του ως προς την επικίνδυνη οδήγηση.

Η εισαγγελική πρόταση και τα στοιχεία της δικογραφίας

Η απαλλαγή αυτή συμβάδιζε και με την εισαγγελική πρόταση, η οποία είχε τονίσει πως, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης, δεν προέκυπτε ότι ο οδηγός κινούνταν με τρόπο που να συνιστά επικίνδυνη οδήγηση.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την ίδια εκτίμηση, δεχόμενο ότι, παρά το τραγικό αποτέλεσμα, δεν πληρούνταν οι αυστηρές προϋποθέσεις που απαιτεί το συγκεκριμένο αδίκημα.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο, η σύγκρουση αποδόθηκε στην αποκλειστική ευθύνη του οδηγού του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος, ο οποίος φέρεται να του έκλεισε αιφνιδιαστικά τον δρόμο, χωρίς να του αφήσει χρονικά περιθώρια αντίδρασης.

Το δικαστήριο φαίνεται πως αποδέχθηκε εν μέρει αυτούς τους ισχυρισμούς, απαλλάσσοντάς τον από την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.

Διαχωρισμός επικίνδυνης οδήγησης και αμέλειας

Παρά την απαλλαγή, το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να φέρει ποινική ευθύνη για την πρόκληση του δυστυχήματος από αμέλεια, καθώς και για τους σοβαρούς τραυματισμούς των υπολοίπων θυμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, η δικαστική κρίση επιχείρησε να διαχωρίσει την αυστηρότερη μορφή ποινικής ευθύνης που συνδέεται με την επικίνδυνη οδήγηση, από την αμέλεια, η οποία –κατά το δικαστήριο– συνέβαλε καθοριστικά στο τραγικό αποτέλεσμα.

Τα επόμενα βήματα στο Εφετείο

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να διατηρεί την ελπίδα ότι στο Εφετείο θα δικαιωθεί πλήρως, εκφράζοντας την πεποίθηση πως σε δεύτερο βαθμό θα επανεκτιμηθούν τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά δεδομένα της υπόθεσης.

Μέχρι τότε, παραμένει κρατούμενος, με την υπόθεση να συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον τόσο για τις ποινικές της διαστάσεις όσο και για τα κρίσιμα ζητήματα ευθύνης που αναδεικνύονται σε τροχαία δυστυχήματα με πολλαπλά θύματα.