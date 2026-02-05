Με ουσιαστικές παρεμβάσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα το νοσοκομείο «Μεταξά» τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η μάχη κατά του καρκίνου κερδίζεται με πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε σε καθημερινή λειτουργία η 5η από τις 6 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου, μετά από αρκετά χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει στη διενέργεια 400 έως 500 επιπλέον χειρουργικών επεμβάσεων ετησίως, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του χρόνου αναμονής για τους ασθενείς.

Παράλληλα, με απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, το νοσοκομείο «Μεταξά» προχωρά στο μετασχηματισμό του σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου, ενώ συμμετέχει και σε εθνικό πρόγραμμα, μαζί με πέντε ακόμη νοσοκομεία, για τη δημιουργία των πρώτων Πρότυπων Κέντρων Μαστού στη χώρα.

Σημαντικά αποτελέσματα καταγράφονται και στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Κλινική Ημέρας), όπου, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, ο χρόνος αναμονής των ασθενών μειώθηκε κατά 2 ώρες και 20 λεπτά, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητά τους.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, πραγματοποιήθηκε επίσης δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με διανομή έντυπου υλικού και συλλογή δειγμάτων για δωρεά μυελού των οστών, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, τους εθελοντές του «Στάσου Κοντά Μας», το «Αγκαλιάζω», το «Όραμα Ελπίδας» και τη στήριξη του δήμου Πειραιά.

Παράλληλα, το νοσοκομείο «Μεταξά» υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης σε σχολεία του Πειραιά για την πρόληψη του ιού HPV, στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρες Υγείας», ενισχύοντας την πρόληψη από νεαρή ηλικία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης, στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών και έντονης έλλειψης αίματος.

Στο ίδιο πλαίσιο ανθρωποκεντρικής φροντίδας, οι ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας υποδέχθηκαν για ακόμη μία φορά χθες, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, τον Βαγγέλη, τον σκύλο θεραπείας του Νοσοκομείου, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης, ξεγνοιασιάς, ψυχικής ενδυνάμωσης και ελπίδας.

Κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος

Η διοίκηση του νοσοκομείου μέσα από δράσεις μετέφερε το μήνυμα, «κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος». Κατά την επετειακή εκδήλωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά ανακοινώθηκε η παραχώρηση χώρου εντός του νοσοκομείου «Μεταξά» για τη στέγαση του νεοσύστατου παραρτήματός της στον Πειραιά, ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι και ο διοικητής του νοσοκομείου, Σαράντος Ευσταθόπουλος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «το νοσοκομείο «Μεταξά» συνεχίζει να χτίζει μια ισχυρή αλυσίδα προσφοράς, ελπίδας και ανθρωπιάς, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας για κάθε ογκολογικό ασθενή».

Από την πλευρά του ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος δήλωσε ότι οι ογκολογικοί ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων και το νοσοκομείο «Μεταξά» γίνεται «Σπουδαίο Ξανά» πρωτίστως για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό που προσφέρει καθημερινά τις υπηρεσίες του με ζήλο, ανθρωπιά και αυταπάρνηση. «Κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι και δεν πρέπει να νιώθει μόνος στον Πειραιά και τα νησιά μας», κατέληξε.