Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη, 4/2 η απεργία που έχουν κηρύξει οι οδηγοί ταξί στην Αθήνα ενώ χειρόφρενο τραβούν και οι επαγγελματίες οδηγοί της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της απεργίας έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην περιοχή της Πυλαίας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

Εκεί, αντιπροσωπεία των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Ποια είναι τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Μεταξύ των αιτημάτων του ΣΑΤΑ, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου, είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στη βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τον ΣΑΤΑ, αντίκεινται: