Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Μεσαρά Ηρακλείου, μετά τον θάνατο του Γιάννη Ρουσανίδη που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο 33χρονος Γιάννης έχασε τη ζωή του ενώ ψάρευε, ανοιχτά της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ, την προηγούμενη Παρασκευή, όταν χτύπησε δυνατή καταιγίδα, το αλιευτικό πλοίο «Lily Jean», στο οποίο βρισκόταν με ακόμα 6 άτομα.

Το σήμα έφτασε νωρίς στην ακτοφυλακή και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες. Η αμερικανική ακτοφυλακή εντόπισε συντρίμμια, μία σορό και μία άδεια σωσίβια λέμβο.

«Δεν έχουν βρεθεί όλες οι σοροί»

Ο δημοσιογράφος Χριστόδουλος Αθανασάτος, από τις ΗΠΑ, μιλώντας για το ναυάγιο, είπε πως οι έρευνες σταμάτησαν πριν δύο ημέρες, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί όλοι οι σοροί.

«Ο Γιάννης ήταν στο πλοίο μαζί με μια νεαρή παρατηρήτρια, τον καπετάνιο και ακόμα 4 άτομα. Δεν έχουν βρεθεί όλοι οι επιβαίνοντες αλλά από την ακτοφυλακή, ο Γιάννης κηρύχθηκε νεκρός», είπε συγκεκριμένα.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσε ο ίδιος, έχει ξεκινήσει καμπάνια διαδικτυακής δωρεάς από τις αδερφές του για να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας.

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασάτο, ο 33χρονος αγαπούσε πολύ την Ελλάδα. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γιάννη ήταν γεμάτα από «Ελλάδα», κυρίως με πανηγύρια από την Ικαρία» είπε και συνέχισε: «Ήταν επαγγελματίας ψαράς αλλά το ταξίδι ανοιχτά της Μασαχουσέτης αποδείχθηκε μοιραίο μετά τη σφοδρή καταιγίδα».

Ο 33χρονος Γιάννης

Ο Γιάννης Ρουσανίδης καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου στη Μεσαρά. Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα 8 του επέστρεψε στην Ελλάδα. Σε ηλικία 22 ετών επέστρεψε στη Βοστώνη όπου εργαζόταν ως ψαράς.

Συντετριμμένη η αδελφή του ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media. «Μπορεί η θάλασσα να σε πήρε τόσο νέο, αλλά θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας. Είσαι πραγματικός μαχητής, με καρδιά από ατσάλι. Θα μας λείπεις για πάντα. Θέλουμε απλά να ξυπνήσουμε και να ήταν ένα κακό όνειρο μικρέ αδελφέ μου».