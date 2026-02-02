Ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου οι εργασίες σπασίματος του τεράστιου βράχου που έπεσε στην περιοχή του Σαραπιού της Χίου, στον οδικό άξονα που οδηγεί προς τα Καρδάμυλα.

Μετά τις εργασίες σπασίματος, ο βράχος θα μπορέσει να μετακινηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στο Σαραπιό, στην εθνική Χίου Καρδαμύλων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση και το ελεγχόμενο σπάσιμο των βράχων που έχουν καταπέσει.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα, σύμφωνα με το chiosin.gr.

Το σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε την Κυριακή, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέληξε στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη μία από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Την ώρα του συμβάντος από το σημείο διέρχονταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Το όχημα υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει τραυματισμός των επιβαινόντων, γεγονός που αποδίδεται σε καθαρή τύχη, δεδομένου του μεγέθους και της ορμής του βράχου.

Ο τεράστιος βράχος φαίνεται να αποκολλήθηκε από την απότομη πλαγιά του βουνού και κατέληξε με δύναμη στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Η κυκλοφορία διεκόπη άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς.