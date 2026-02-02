Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής, στην Ξάνθη, όταν απορριμματοφόρο όχημα «βούλιαξε» στο οδόστρωμα κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων.

Όπως μεταδίδει το xanthinews.gr, το συμβάν καταγράφηκε στην οδό Ανδρέου Δημητρίου, έναν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, το βαρύ όχημα ανυψώθηκε, δημιουργώντας εικόνα που προκάλεσε έντονη ανησυχία. Ευτυχώς, ο οδηγός και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, έως ότου ολοκληρωθούν οι ενέργειες απομάκρυνσης του απορριμματοφόρου.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη η αστυνομία για την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.