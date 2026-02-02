Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι χιονοπτώσεις κατά τόπους αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 2/2 ενώ κανονικές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι θα έως 7-8 μποφόρ στα πελάγη με σταδιακή εξασθένηση.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των παραπάνω ηπειρωτικών περιοχών αλλά και σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Από το πρωί τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη. Από το μεσημέρι αναμένονται σποραδικές μόνο βροχές και σποραδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 9, στη Θεσσαλία από 2 έως 12, στην Ήπειρο από 1 έως 12, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 14, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 12, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 14, στις Κυκλάδες από 6 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 12 έως 15 και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο και στην Κρήτη η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ και από το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Προς το τέλος του εικοσιτετραώρου οι άνεμοι στο Ιόνιο θα γίνουν μεταβαλλόμενοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών και στα ορεινά πρόσκαιρων, τοπικών χιονοπτώσεων κυρίως έως το πρωί και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 4 έως 9 βαθμούς Κελσίου.