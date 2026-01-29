Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26), σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, η «Κριστίν» θα χτυπήσει:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Για την εξέλιξη του καιρού, αναφέρθηκε στο Open, ο γνωστός μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Αύριο Παρασκευή, το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες τα ανατολικά και νότια θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα της χώρας μας, όπως οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο.

Το Σάββατο ο καιρός θα επιδεινωθεί και πάλι από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Την ημέρα αυτή, από τη μία πλευρά θα έχουμε το κύμα κακοκαιρίας που θα φεύγει προς την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα προς το απόγευμα, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα μας προσεγγίσει από τα δυτικά. Θα οδηγηθούμε έτσι και πάλι σε μία οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία μέσα στην Κυριακή.

«Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και η Κυριακή και η Δευτέρα και κυρίως τμήματα της χώρας μας από τη Θεσσαλία και πιο νότια», τόνισε ο γνωστός μετεωρολόγος. «Αυτή τη φορά δεν αποκλείεται κοντά στη Δευτέρα τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα σε υψόμετρο σε ό,τι αφορά όμως τη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Πρέπει να σταθούμε όμως κυρίως στις βροχές και τους πολύ δυνατούς νοτιάδες που θα κυριαρχήσουν σε ξηρά και θάλασσα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, μετά τις διαδοχικές αυτές κακοκαιρίες, «θα πάρουμε μία ανάσα την επόμενη εβδομάδα για μερικές ημέρες, όμως, γιατί και πάλι θα επιμείνει αυτή η ατμοσφαιρική ροή που θα μας στέλνει κακοκαιρίες από την κεντρική Ευρώπη».

Ο καιρός την Παρασκευή 30-01-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές έως νωρίς το πρωί με βαθμιαία εξασθένηση και εκ νέου ενίσχυση των φαινομένων στα νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 31-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν έως τις πρωινές ώρες να είναι έντονα, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 01-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα 02-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.