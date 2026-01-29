Τη δική της μάχη για τη ζωή δίνει η μικρή Παρασκευούλα η οποία είναι μόλις 4,5 ετών και έχει διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο.

Όπως επισημαίνει σε σχετική του δημοσίευση, στη σελίδα του στο Facebook, το φιλανθρωπικό σωματείο «Παιδική Χαρά», η οικογένειά της έχει κάνει τα πάντα για να ανταπεξέλθει στα τεράστια έξοδα που έχουν προκύψει και να στηρίξει το μικρό κορίτσι.

Σύμφωνα με την «Παιδική Χαρά» έχει βρεθεί γιατρός στο εξωτερικό που μπορεί να χειρουργήσει τη μικρή μας φίλη και έτσι οι γονείς της απευθύνουν έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει.

Δείτε την ανάρτηση της «Παιδικής Χαράς»