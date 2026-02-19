Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης σε ναό της Ταϊβάν, με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του νησιού, Λάι Τσινγκ-τε. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο πρόεδρος του ναού «Sacrificial Rites Martial», Λιν Πέι-χουο, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ στεκόταν δίπλα στον Ταϊβανέζο ηγέτη.

Οπτικό υλικό από την εκδήλωση δείχνει τον κ. Λιν να εμφανίζει σημάδια δυσφορίας λίγο πριν κάνει εμετό. Παρά την προσπάθεια του άνδρα να καλυφθεί, μέρος του περιεχομένου κατέληξε στον ώμο του προέδρου Λάι.

Παρά την αρχική του έκπληξη, ο πρόεδρος του νησιού, που σύμφωνα με τη Sun έχει σπουδάσει ιατρική, έσπευσε να ελέγξει αν ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, προτού εκείνος απομακρυνθεί υποβασταζόμενος.

Η προγραμματισμένη εκδήλωση διεκόπη προσωρινά, προκειμένου οι διοργανωτές να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο άνδρα.

Taiwan President Lai Ching-te was accidentally splashed with vomit while handing out Lunar New Year red envelopes at a temple.



The temple chairman suddenly felt unwell and vomited during a speech. pic.twitter.com/AtNYxrX9CY — Clash Report (@clashreport) February 18, 2026

Μετά το απρόοπτο περιστατικό, ο Ταϊβανέζος ηγέτης εξήγησε στο πλήθος ότι μέλη της οικογένειας του κ. Λιν είχαν προσβληθεί πρόσφατα από νοροϊό, σημειώνοντας πως ενδέχεται να είχε επηρεαστεί και ο ίδιος ο πρόεδρος του ναού.

Παράλληλα, ο Λάι καθησύχασε τους παρευρισκόμενους, αναφέροντας ότι η κατάσταση της υγείας του κ. Λιν έχει πλέον σταθεροποιηθεί.