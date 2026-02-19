Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματά του για το 2025, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση σε έσοδα και κερδοφορία, σε μια χρονιά όπου η ελληνική κεφαλαιαγορά κινήθηκε σε υψηλές «στροφές». Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €86,3 εκατ., τα κέρδη EBITDA σε 42,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους σε 31,6 εκατ. ευρώ, με τις επιδόσεις να αποτυπώνουν την έντονη συναλλακτική δραστηριότητα και τη συνολική αναβάθμιση της εικόνας της αγοράς.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών του ATHEXGROUP ανήλθε σε €86,3 εκατ. έναντι €54,3 εκατ. το 2024, σημειώνοντας άνοδο 58,9%. Παράλληλα, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €42,2 εκατ. από €23,7 εκατ. το 2024, αύξηση 78,1%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 82,7% στα €31,6 εκατ. από €17,3 εκατ. Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 43,0% και ανήλθε σε €40,6 εκατ. από €28,4 εκατ. το 2024.

Η αγορά σε αριθμούς

Η εικόνα της αγοράς το 2025 αποτυπώθηκε και στους βασικούς δείκτες. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε τη χρονιά με κέρδη 44,3%, ενώ ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς ενισχύθηκε κατά 31,0%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 43 δισ. και διαμορφώθηκε σε €146,8 δισ., επίπεδα που χαρακτηρίζονται ως η υψηλότερη αποτίμηση από τον Ιούνιο του 2008.

Σε όρους ρευστότητας, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών έφτασε τα €218,8 εκατ., αυξημένη κατά 56,5% σε σχέση με το 2024, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε €2,5 δισ., εκ των οποίων €1.390 εκατ. προήλθαν από εκδόσεις ομολόγων, €911 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και €225 εκατ. από νέες εισαγωγές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμμετοχή ξένων επενδυτών, η οποία διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό 68,5% το 2025.

Στα παράγωγα, ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 55,3% στα 58,4 χιλ. συμβόλαια ημερησίως από 37,6 χιλ. το 2024.

Από πού ήρθαν τα έσοδα

Η σύνθεση του κύκλου εργασιών δείχνει ότι το 72,1% προήλθε από δικαιώματα συναλλακτικής δραστηριότητας και μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών.

Το 16,9% προήλθε από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, καθώς και από υπηρεσίες πληροφόρησης, ενώ το 11,0% αντιστοιχεί σε υπηρεσίες τεχνολογίας, που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις προς άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στην πλευρά των εξόδων, οι αμοιβές προσωπικού αυξήθηκαν κατά 25,0% και διαμορφώθηκαν σε €20,0 εκατ. το 2025 από €16,0 εκατ. το 2024. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ενισχύθηκαν κατά 66,1%, εξέλιξη που αποδίδεται στις αμοιβές συμβούλων που συνδέονται με την πρόταση εξαγοράς από το Euronext.

Κερδοφορία, προσαρμογές και κέρδη ανά μετοχή

Σε επίπεδο EBIT, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε €37,7 εκατ. έναντι €19,5 εκατ. το 2024, αύξηση 93,3%.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,622 το 2025 από €0,350 το 2024.

Ο Όμιλος παραθέτει και προσαρμοσμένα μεγέθη, όπου τα προσαρμοσμένα έσοδα εξαιρουμένης της εταιρικής πράξης της METLEN ανέρχονται σε €72,1 εκατ., τα προσαρμοσμένα έξοδα εξαιρουμένων των αμοιβών συμβούλων για τη δημόσια πρόταση της Euronext σε €32,4 εκατ., ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε €39,6 εκατ. και €29,8 εκατ. αντίστοιχα.

Νέο κεφάλαιο με την Euronext

Στα μηνύματα της διοίκησης, δίνεται έμφαση στη νέα σελίδα που ανοίγει για τον Όμιλο μετά την ένταξη στην Euronext. Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Camille Beudin, αναφέρει: «Το 2025 αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή μέσω της ένταξής μας στην οικογένεια της Euronext.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννος Κοντόπουλος, σημειώνει: «Τα ισχυρά ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2025 αναδεικνύουν τη δυναμική που αναπτύσσεται στις ελληνικές κεφαλαιαγορές.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026 τη διανομή μερίσματος ύψους €0,11 ανά μετοχή, με τις ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής να έχουν ανακοινωθεί στο χρηματοοικονομικό ημερολόγιο που δημοσιεύθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2026.