Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η Θεσσαλονίκη, για το τραγικό, πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά Έλληνες, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας με προορισμό τη Γαλλία.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας σπεύδουν σιωπηλοί, συγκινημένοι, στη Θύρα 4 στην Τούμπα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των θυμάτων.

Επιπλέον, μεγάλη συγκίνηση προκαλεί η εικόνα των δύο παιδιών στις 05:00 το πρωί της Πέμπτης, που ήταν αγκαλιασμένα πάνω από το μνημείο που έχει φτιαχτεί για τους επτά χαμένους οπαδούς, έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος φίλων του ΠΑΟΚ, με σχετική ενημέρωση, έκανε γνωστό πως οι φίλοι του Δικεφάλου θα παραβρεθούν μαζικά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προκειμένου να υποδεχτούν τους επτά φίλους τους και τους δύο τραυματίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ

Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα το τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ, καθώς επίσης και σε όλο τον απλό κόσμο, ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.

Δίνουμε ραντεβού, λοιπόν, στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές, το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της Θύρας 4 στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά.

Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».