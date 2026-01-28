Ακούστε το άρθρο

Φωτιά σημειώθηκε σε τρία σταθμευμένα οχήματα στις Αχαρνές τα ξημερώματα της Τετάρτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τις εστίες υπό έλεγχο.

Από τα περιστατικά προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 28, 2026