Σε εφιάλτη για δεκάδες οδηγούς εξελίχθηκε η μετακίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε απόσταση αναπνοής από πρατήριο υγρών καυσίμων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μια σοβαρότερη έκρηξη.

Η ψυχραιμία της οδηγού και η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα που οδηγούσε το όχημα είδε ξαφνικά πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το καπό της μηχανής. Διατηρώντας την ψυχραιμία της, κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο στην άκρη του οδοστρώματος και να το εγκαταλείψει δευτερόλεπτα πριν η φωτιά επεκταθεί σε όλο το αμάξωμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Χάος στην κυκλοφορία και ουρές χιλιομέτρων

Παρά την κατάσβεση της φωτιάς, τα προβλήματα στην κυκλοφορία παραμένουν έντονα. Λόγω του περιστατικού και των προσπαθειών των σωμάτων ασφαλείας, δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας, με το μποτιλιάρισμα να ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και να φτάνει μέχρι το Μαρούσι.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κίνησης, ωστόσο οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικά μεγάλες. Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και, αν είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη απομάκρυνση του καμένου οχήματος από το οδόστρωμα.