Προσωρινό «μπλόκο» στις εργασίες στο ξενοδοχείο στον οικισμό Μύτακα της Μήλου βάζει το Συμβούλιο της Επικράτειας .

Το ΣτΕ ανέστειλε προσωρινά την εκτέλεση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων με αποτέλεσμα την παύση των οικοδομικών εργασιών στο ξενοδοχείο της Μήλου.

Συγκεκριμένα , επί της αίτησης του Δήμου Μήλου και άλλων 3 αιτούντων διατάχθηκε σήμερα με προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστου Ντουχάνη:

α) η αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου, ν. Μήλου,

β) η παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Η εν λόγω αίτηση αναστολής κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου και τους λοιπούς 3 αιτούντες στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.