Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί οι δήμοι Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Αγίου Δημητρίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Αττική, με το υπουργείο Εσωτερικών να προχωρά σε άμεση χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Το υπουργείο Εσωτερικών είναι εδώ και θα χρηματοδοτήσει τους συγκεκριμένους δήμους για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα», σημείωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ειδικά για τη Γλυφάδα, ο κ. Σπανάκης, ανέφερε ότι οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει και μέχρι στιγμής έχουν φτάσει περίπου στο 70% των αιτήσεων, με στόχο να προσεγγίσουν το 100% εντός της ημέρας.

Όπως διευκρίνισε, οι αποζημιώσεις αφορούν κατοικίες, ενώ για τις επιχειρήσεις υπάρχει ξεχωριστός συντονισμός με την Περιφέρεια.

Οι αποζημιώσεις θα δοθούν άμεσα μέσω της κρατικής αρωγής, με ποσά έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με το αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ αναγνώρισε ότι υπάρχουν «παθογένειες δεκαετιών».

Ο κ. Σπανάκης υποστήριξε ότι τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν υλοποιηθεί λειτούργησαν στις προηγούμενες βροχοπτώσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα παρεμβάσεις κάτω από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας.