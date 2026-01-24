Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για εξαφάνιση μίας 13χρονης από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για την Σοκλέϊντα Χ., της οποίας την εξαφάνιση γνωστοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η 13χρονη εξαφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου 2026 από χώρο φιλοξενίας.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Οργανισμός, ενημερώθηκε σήμερα, 23/01/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρο μπουφάν, μαύρα αθλητικά παπούτσια και γκρι τσάντα χειρός.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.