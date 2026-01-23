Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 16χρονος, μέσα στο Άλσος Συγγρού, περίπου στις 13:30 το μεσημέρι της Πέμπτης, 22 Ιανουρίου.

Ο ανήλικος βρισκόταν καθ’ οδόν για το σπίτι του από το σχολείο, όταν – προκειμένου να φτάσει νωρίτερα – έκοψε δρόμο μέσα από το Άλσος Συγγρού. Εκεί, έπεσε πάνω σε τρεις άγνωστους άνδρες οι οποίοι τον απείλησαν με σκοπό να τον ληστέψουν, αλλά ο ανήλικος αντιστάθηκε σθεναρά.

Τότε ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο πόδι. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Παίδων» όπου και νοσηλεύεται προληπτικά. Πιθανόν μέσα στην ημέρα να πάρει και εξιτήριο.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένεται να δώσει και η πλήρης κατάθεση του ανήλικου παιδιού που ακόμη δεν έχει συνέλθει από το σοκ της άγριας επίθεσης.