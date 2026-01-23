Το τελευταίο αντίο πρόκειται να πουν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 53χρονο λιμενικό, Ανδρέα Αραχωβίτη, που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 11:00 από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 στον ναό. Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παραστούν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν στελέχη της λιμενικής Αρχής εκτελούσαν πεζή περιπολία στον λιμένα Παράλιο Άστρος, παρέχοντας συνδρομή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ισχυρός κυματισμός υπερπήδησε τον κυματοθραύστη, παρασύροντας δύο στελέχη του ΛΣ, ηλικίας 50 και 53 ετών, καθώς και έναν ημεδαπό ιδιώτη, με αποτέλεσμα να πέσουν στη θάλασσα.

Οι τρεις ανασύρθηκαν με τη βοήθεια ιδιωτών, ωστόσο ο 53χρονος αξιωματικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Άστρους. Ο ιδιώτης πήρε εξιτήριο αυθημερόν, ενώ η 50χρονη Ανθυποπλοίαρχος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Τρίπολης.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Παράλιου Άστρους.

Αυτόπτης μάρτυρας είχε περιγράψει τη δραματική σκηνή λέγοντας: «Είχε πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν 3-4 άτομα. Όπως ήρθε το κύμα, τον πέταξε κάτω. Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω. Προφανώς χτύπησε ο άνθρωπος και δεν τον κατάλαβαν οι άλλοι».

Ο 53χρονος λιμενικός, πατέρας ενός 9χρονου παιδιού, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την ΚΑΡΠΑ που του έγινε καθ’ οδόν, δεν τα κατάφερε.